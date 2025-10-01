First Dates 01 OCT 2025 - 22:32h.

Así ha sido el momentazo que nos ha dejado la cita entre los dos solteros en la última entrega de 'First Dates'

Carlos Sobera alucina con la confesión de un soltero de 'First dates': “Te voy a presentar a tu novena mujer”

Compartir







Bella es una soltera de 59 años de profesión fotógrafa que viene de Las Palmas (Islas Canarias) -a pesar de que era de Barcelona- a encontrar el amor en 'First Dates'. Se considera una mujer "valiente" y "aventurera". En el amor ha vivido absolutamente de todo, aunque en la isla no ha "encontrado mucho". Busca una relación estable y duradera. Es por eso que el programa más famoso de citas le ha brindado la oportunidad de cononcer a alguien especial.

Ese alguien especial es Manuel, empresario de 57 años que viene también de las Islas Canarias, concretamente de Santa Cruz de Tenerife. algo que ya de entrada tenía en común con su cita. Este soltero se considera una persona "comprensiva" y "tranquila": "Me gusta conocer un poquito de todo". Su estancia en las Islas Canarias se produjo de casualidad: un viaje en autocaravana con sus amigos le llevó allí y desde entonces es su casa.

Los dos solteros se han conocido con Carlos Sobera como 'maestro de ceremonias' y ya de entrada, Bella se confesaba ante las cámaras de 'First Dates': "Me hubiera gustado que hubiera venido más elegante". De lo primero que han hablado no podía ser de otra cosa que de las Islas Canarias, hasta el momento en el que Carlos Sobera les ha llamado a los dos para que se fueran directos a la mesa del restaurante del programa de Cuatro.

Una vez sentados, ambos solteros se han conocido de manera muy fluida y como mandan los cánones. Edad, piropos de todo tipo, profesiones... Y Manuel se ha confesado en pleno ecuador de la cita: "Me ha gustado conocerte". Pero no ha sido la única confesión, puesto que Bella ha lanzado la suya propia: "Estoy a favor del independentismo de Cataluña", lo que ha desatado un gran debate sobre la independencia de Cataluña.... que ha opacado gran parte de la cita.

Finalmente, antes de la decisión final, los dos solteros se han ido a la 'sala del amor' para mantener una toma de contacto más cercana. Allí han cantado en un improvisado karaoke con Julio Iglesias de fondo, lo que les ha unido por unos instantes puesto que el famoso músico es un ídolo para los dos. De hecho, Bella ha acabado emocionada, entre lágrimas, y para demostrarle a su cita lo importante que es Julio Iglesias para ella le ha enseñado una videogalería en donde tiene todas fotos que se ha hecho con el artista a lo largo de su vida.

Ya en la decisión final, la decisión de Manuel ha chocado con la de Bella: mientras que al soltero le gustaría una segunda cita, a Bella también, pero ha matizado que "como amigo", puesto que no ha sentido esa química necesria para hablar de algo más que de una relación de amigos.

Los sudores fríos de Bella

En un momento dado, a Bella le han entrado unos sudores, quizás, totalmente inesperados para ella. "Mira cómo estoy. Voy a secarme...", ha señalado la soltera. "Dios, ¿estás viendo no?", ha preguntado Bella. Mientras tanto, Manuel ha intentado tranquilizar a la soltera en todo momento: "Estás estupenda. No te preocupes. Relax, bien...". El momento se ha alargado mucho, con una Bella a la que cada vez le han entrado más sudores y con un Manuel sin entender absolutamente nada. "Me caen las gotas. Me las estoy notando", ha subrayado Bella.

Tras ello, la soltera le ha realizado una petición a Laura Boado: "¿Pedir un ventilador o un abanico no es posible verdad?". Laura Boado ha llegado finalmente con un ventilador, que ha procedido a ponerlo en la mesa para alivio de la soltera.... y también del soltero. "Si lo llego a saber hubiera comprado yo uno", ha asegurado el soltero.