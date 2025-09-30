First Dates 30 SEP 2025 - 23:25h.

Ella ha aceptado y ha hecho el que ha sido el primer tatuaje de su vida: "¡Qué experiencia!"

La reacción de una soltera de 'First dates' al descubrir que su cita cumple su mayor fetiche: "Me encanta"

Dos solteros de 'First dates' han protagonizado una escena totalmente increíble en una de las salas del restaurante. Se trata de Diego y Victoria que, tras disfrutar de su primera cita juntos, han finalizado nada más y nada menos que tatuándose. Ella, por primera vez en su vida, ha tatuado el brazo de él con un símbolo.

Diego tiene 35 años, es murciano y se considera artístico y místico. Tanto, que su cuerpo es un lienzo en el que han tatuado una infinidad de personas. María, por su parte, tiene 32 años, es astróloga y terapeuta holística y viene desde León.

A Diego, que se considera un archivo vivo, le atrae mucho Victoria. Y, durante la cena, ha quedado con ella en que le tatúe a Venus, la diosa del amor. Aunque todo apuntaba a que esto no era precisamente lo que ella sentía por él.

"¡Madre mía, qué fuerte! Hacer todo este reto y esta responsabilidad", ha expresado ella antes de lanzarse a tatuar por primera vez en su vida. Acto seguido, el le ha dado el poder de decidir dónde quería hacérselo y ha sido entonces cuando ella ha confesado algo: "Siempre quise tatuar, así que... Vamos allá. Ay, la madre que nos trajo. Es muy fuerte".

Con la máquina ya en la mano, y dispuesta a tatuar a su cita, Victoria se ha mostrado feliz de estar viviendo ese momento, aunque no ha sido nada fácil: "¿Que se manche tanto es normal, no? Es que me da cosita. Parece una llave. Qué maravilla, qué experiencia. Me encanta entender que puedo hacer cualquier cosa".

La decisión final

Tras el momento tatuaje, ha llegado el de la gran decisión final. "A mí sí me gustaría tener una segunda cita con Victoria", ha reconocido Diego, que ya había adelantado su decisión al equipo del programa.

En cambio, ella ha encontrado algo en él que le ha impedido aceptar esa segunda cita: "A mí como pareja no me gustaría. Porque es el tema de los tatus, en el tema de la energía, no sé realmente cómo se retiene lo que los demás expresan en la piel de él. Me inquieta un poco y tengo que decir que no".