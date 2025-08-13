Código 10 13 AGO 2025 - 00:30h.

Te contamos todos los detalles de cómo O Chioleiro cometió uno de sus mayores crímenes: así acabó con la vida de su abuela

Las palabras del celador de Olot, el mayor asesino en serie de España del siglo XXI, sobre sus víctimas: "Solo les ayudé a morir para que no sufrieran"

Compartir







En la nueva entrega especial de 'Código 10: La noche del crimen', se han repasado las historias de los mayores asesinos en serie de España en los últimos tiempos. Entre ellos, el caso de O Chieleiro, José Manuel Durán. Pasó más de la mitad de su vida en prisión y, el tiempo que ha estado en libertad, lo ha dedicado a matar.

José Manuel Durán era de familia migrante. Sus padres eran de A Lama, pero migraron cuando él era muy pequeño a Suiza. Allí tuvo tantos problemas que lo acabaron enviando de vuelta a Galacia, donde se mudó a vivir con su abuela.

Proviene de una familia conflictiva y desestructurada, donde hubo un maltrato hacia él. Tanto la infancia, como el consumo problemático o las adicciones que haya podido tener, unidas a un consumo prematuro de alcohol a partir de los 9 años, a sus trabajos en clubs de alterne desde los 13 y el haber convivido en entornos antisociales, fue forjando una personalidad y un comportamiento marcado por la trasgresión de la norma.

Acumulaba denuncias por robos, por intentos de violación... Todo esto, sumado a los problemas psiquiátricos que padecía, hizo que estuviese en reformatorios, en centros psiquiátricos, y también en centros penitenciarios hasta en 15 ocasiones por diferentes delitos, el más grave, la violación y asesinato de su abuela en marzo de 1988.

"Una puñalada en cada ojo para que llorara lágrimas de sangre"

La relación con su abuela no era buena, de hecho había habido una denuncia previa por intento de violación. Desde muy joven convivía con ella, quien tuvo la responsabilidad de cuidar de él y, por la tanto, la persona que debía ponerle los límites a sus comportamientos.

A su abuela la violó, la mató de 16 cuchilladas y le sacó los ojos. Pero, además, con las 16 cuchilladas le hizo un dibujo en el pecho. "A la abuela la mató y quien la encontró fui yo con otro señor. Estaba arrimada a una pared que tenía, una cuadra, y con paja delante, tapada con paja. Le metió no sé cuántas puñaladas y después le metió una puñalada en cada ojo para que llorara lágrimas de sangre".