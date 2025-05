Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2025 - 22:55h.

Luis usa su sarcasmo al hablar de sexo en el trabajo y Marco se enfrenta

Un soltero de Orcasitas estalla en su decisión final en ‘First Dates’ y pide parar la grabación: “Corta”

Compartir







La cita entre Luis y Marco en 'First dates' no ha ido como uno y otro deseaban. Desde el minuto uno, no ha existido un buen 'feeling' y eso se ha notado durante la cena. Nada más entrar, la cara del primero ha sido de película cuando ha visto entrar por el restaurante del programa al modelo.

Su pelo largo y su estilo le han echado para atrás, algo que más tarde se lo ha trasladado utiliazando su sarcasmo. "He visto a Jesucristo Superstar", le decía Luis entre risas. A Marco este y otros comentarios no le han sentado nada bien, por lo que no ha dudado en contestar durante la cena y, sobre todo, durante la decisión final porque incluso se ha levantado con mucha indignación cuando decía que no tenía ningún interés en vovler a tener una cita con él.

El humor de Luis provoca el rechazo de Marco

Pero lo peor de toda la tensa conversación ha sidi cuando los solteros han hablado sobre sus profesiones. Luis le comentaba que trabaja como dependiente y que además estudia teatro y canto. Agregaba que ha hecho varios proyectos en el mundo del arte, mientras el otro le compartía que trabaja como modelo y que actualmente no le va nada mal. Pero Luis ha seguido con su tónica de humor y le ha dejado caer que hay que hacer ciertas "cosas" en el trabajo para llegar a un puesto, lo que ha sentado muy mal a Marco. Su frustración se asemeja a la de Valérie, quien no dio crédito al escuchar a su cita decir que "el dinero lo es todo".

"Tú tocas un despacho y si te dicen que sí, entras y lo haces directamente", le decía el soltero. Marco tenía claro que con quien se ha acostado ha sido por su propia elección. "Yo no me lo he encontrado", decía. Ya en privado, el otro soltero soltaba lo que pensaba realmente de su cita. " "Tiene una mente retrógrada, porque que diga que para conseguir algo tienes que meterte debajo de una mesa de un despacho...", afirmaba.

"Resulta cansino"

Marco insistía en que no había recibido propuestas que le dejaba caer su cita. "Eso lo harás tú, yo no lo hago", el trasladaba a Luis cuando este seguía empleando su humor y sarcasmo con gestos. El momento ha sido de tensión. Sin embargo, este último cree que todo era "ironía".

"Yo soy una persona muy picarona, sarcástica y cuando alguien no me atrae no le pongo seriedad", asegura. Marco le explica que se está "retrayendo muchísimo" con su actitud. "Si lo has dicho muchas veces ya.... resulta cansino", trasladaba. "Quien me conoce sabe que lo digo sin maldad", se defendía Luis.

El momento de la decisión final

Como decimos, la cita ha ido de mal en peor en los dos. Así que, cuando ha tocado dar una decisión final, Luis y Marco han tenido muy clara su respuesta. Marco reconoce que ha sido una de las "peores citas" de su vida y que la actitud del soltero le ha resultado muy "ofensiva". Luis se defiende asegurando que el otro le seguía "el rollo". Tras escucharlo, Marco no ha dudado en salir huyendo del programa.