Un soltero de Orcasitas estalla en su decisión final en ‘First Dates’ y pide parar la grabación: “Corta”

Entre Marco y Luis se ha disparado la tensión desde el minuto uno en el que se han conocido. Tanto uno como otro llegaban al restaurante de 'First Dates' dispuestos a conocer a alguien que les encajase. Pero, desgraciadamente, no ha sido así y durante la decisión final se han vivido momentos de tensión por la conversación que han mantenido en la cita.

Luis le gusta un chico sencillo, con ganas de hacer planes y que sea extrovertido. Sin embargo, al aparecer por la puerta Marco, el soltero ha tenido claro que no era su prototipo por una razón: su largo cabello. El pretendiente se dedica al mundo del modelaje y reconoce que tiene el pelo así por estar más actualizado a los tiempos que corren en las pasarelas.

Los comentarios de Luis que no han sentado bien a Marco

Su cita ha ido de mal en peor. Luis, que ya perdía toda la fe en el soltero que estaba conociendo, ha terminado por darle una vuelta a la cena y buscar el sarcasmo. "Naomi Campbell a tu lado se va a quedar prenda", le decía a Marco. El otro, mientras no daba crédito con la situación tras escuchar también la pregunta de Luis, quien aseguraba que hay que hacer ciertos tratos de favor sexuales para conseguir un trabajo. "Tiene una mente retrógrada, porque que diga que para conseguir algo tienes que meterte debajo de una mesa de un despacho...", lanzaba con mucha indignación el modelo.

"Eso lo harás tú, yo no lo hago", añadía. Así que la conversación de ha ido de las manos entre uno y otro y no ha llegado a buen puerto. Lo que parecía que iba a ser una velada amable, en la que los dos habían depositado grandes expectativas, ha terminado de una forma trágica.

"Yo soy una persona muy picarona, sarcástica y cuando alguien no me atrae no le pongo seriedad", se defendía Luis. Pero Marco tiene claro que esa frase que ha escuchado no la ha dicho casualmente. "Si la sueltas es por algo", argumentaba. El otro, mientras, insistía en que era "ironía" pura y dura. "Qué poco humor tienes", le apostillaba Luis.

Piden la cuenta para terminar la cita cuanto antes

En resumen, las bromas han empeorado la primera cita entre Luis y Marco y han acabado como era de esperar. "Si eres Brad Pitt y te metes con el físico de alguien lo entendería, pero tú....", decía entre cámaras Marco. Cuando este le ha preguntado si se hubiera ido nada más verlo entrar por la puerta, se ha mascado la tensión. El soltero ha respondido afirmativamente y han pedido la cuenta de forma anticipada a la camarera del programa.

Ya en la decisión final, se ha producido nuevamente un rifirrafe entre los dos. "No tendría segunda cita ni una ni ninguna porque no querría a Luis ni a 500 metros de mí. Me ha parecido la peor cita de mi vida, no he visto a persona más ofensiva en tan poco tiempo", lanzaba Marco en 'First Dates'. Luis, por su parte, aseguraba que no había sido "ofensivo" en ningún momento y que le ha seguido "el rollo" cuando le ha "interesado".

"Estoy deseando levantarme e irme a mi casa. Aquí te quedas", terminaba con mucha indignación y tensión Marco.