Carolina se considera una mujer “especial y distinta, no dependo de nadie, no voy con otras chicas al baño”. Ha trabajado siempre en la hostelería en el mundo de los hoteles, pero hace unos años comenzó a abrir sus propias cafeterías. En el amor no se puede quejar, pero asegura ser muy inestable “me canso rápido, me he casado tres veces”.