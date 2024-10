El momentazo de Begoña al despedirse de su hijo Christian: "No seas un bombero pirómano. Cuidado con la manguera"

Y es que después de una brutal bronca entre Begoña y Christian, en presencia de las pretendientas del soltero, la madre quería despedirse en condiciones de su hijo. "Me da una pena dejar esto. Además creo que me voy en un momento que no es muy bueno", apuntaba Begoña. "Bájate, porque no me gusta verte tan alto. Así te puedo mirar a la cara", añadía. Tras esto, Begoña se disponía a darle una serie de consejos 'vitalicios' antes de que su aventura acabase definitivamente.