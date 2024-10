La patada a la geografía de Sequera al llegar a Oporto: "Se llama la Rivera Maya creo"

Ese sitio era Oporto, un lugar que según Sequera tenía estudiado al detalle: "Me he informado". Pero una increíble patada a la geografía del artista nos hacía dudar un poco de sus palabras. "¡Obrigado!", señalaba Sequera hasta en dos ocasiones al pisar tierras portuguesas, que no podía esconder su felicidad puesto que no había estado nunca ni en Portugal ni en Oporto.