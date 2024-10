Natalia estalla contra Alejandro tras su beso con Evelyn a escasos metros de ella: "Tus palabras no valen nada para mí"

Tras esta reacción, Alejandro no tardaba en ir detrás de ella y pedirla perdón. "No creo ni que sepas por qué te tengo que perdonar", señalaba Natalia, muy cabreada, para quien Alejandro tras lo que había hecho era un "sinvergüenza que no tiene respeto". "No sé qué decirte. Tus palabras no valen nada para mí. Has perdido totalmente mi credibilidad. Ahora mismo no quiero nada, quiero desconectar e irme a casa", comentaba Natalia, totalmente fuera de sí.