Xuso Jones te anima a ganar hasta 50.000 euros en 'Lo sabe o no lo sabe', estreno muy pronto en Cuatro

Ganar hasta 50.000 euros es posible sin responder ni una pregunta. ¡Xuso Jones te espera en 'Lo sabe o no lo sabe'! El programa en el que tendrás que confiar en tu intuición para que personas desconocidas respondan o no distintas preguntas. No te lo pierdas: Xuso Jones recorrerá España con este formato que se estrenará muy pronto en Cuatro.