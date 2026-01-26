Carlos, el interventor del Iryo que calmó a las víctimas de Adamuz: "Lo primero que miré es cómo estaban los niños"
Lo primero que hizo Carlos fue tranquilizar a los pasajeros y revisar si los niños estaban bien.
Entre las figuras destacadas que ayudaron a gestionar el accidente de Adamuz, recordamos al interventor del Iryo. Carlos Castillo mantuvo la calma y actuó de forma muy profesional cuando los pasajeros empezaban a ponerse nerviosos. Una frase fue clave: "Por favor. Confiad en nosotros que tenemos años de preparación en esto". Su intervención se hizo viral y fue una de las primeras imágenes que vimos del accidente. Hoy ha estado en el programa 'En Boca de Todos'.
Ha descrito cómo fue el accidente y lo que se encontró en el primer coche descarrilado. Todo su afán se centró en evitar que la gente entrara en pánico y decidiera salir del tren.
"Lo primero que noto es lo que se siente cuando arrollas a un animal, tanto es así, que bromeo con mi compañera y le digo que hemos arrollado a un jabalío y que vamos a tener paticas de jamón. No logré terminar la frase porque inmediatamente lo que sentí fue el freno de emergencias, muy brusco", confiesa sobre los primeros momentos de la tragedia.
Y ahí es cuando la serenidad de Carlos se mostró en todo su esplendor. Hizo su trabajo y algo más, que no es poco en esas circunstancias. "Me aseguro que los niños estén bien, son niños inocentes, directamente son los más necesitamos en una emergencia".
Tras esto Carlos no para e "intenta hacer un chequeo visual lo más pronto que pueda. En el vagón seis confirmamos que era un descarrilamiento. Allí fue muy difícil. Gente nerviosa, heridos y otras personas que ya no están", dice ya emocionado, con pudor.
"Regreso al coche 1 y buscar el chaleco de seguridad. Veo los rostros de los pasajeros, y digo que hay que calmar a la gente. La jefa del tren me dice que sí, que hay que evacuar y eso hicimos con las escaleras de emergencia".