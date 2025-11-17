Un héroe anónimo atrapa a un ladrón de ancianos en Vilanova i la Geltrú

El ladrón roció spray pimienta en los ojos de un matrimonio de ancianos para robarles

Un hombre anónimo consigue inmovilizar a un ladrón de mayores mientras iba de paseo con su suegro de más de 90 años en el barrio de San Juan en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú. Según los testigos, el hombre inmigrante simuló que le iba a hacer una foto a los ancianos y les roció los ojos con spray pimienta para robarles.

La actuación de un hombre en Vilanova i la Geltrú se ha convertido en un vídeo viral en el que podemos ver cómo el hombre sale corriendo para atrapar e inmovilizar a un hombre inmigrante que acababa de robar a un matrimonio de ancianos tras rociarle spray pimienta en los ojos.

Sin pensárselo un momento, el joven soltó del brazo a su suegro de más de 90 años con el que estaba paseando, para intentar atrapar a un hombre que acababa de agredir y robar a un matrimonio de ancianos. Por suerte, consiguió su objetivo y pudo retener al ladrón hasta la llegada de la policía.

Un vecino del barrio, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’, que le parecía estupendo lo que había hecho el joven porque le parece bien que un vecino ayude a los vecinos, pero no le parece correcto que nadie se tome la justicia por su cuenta. Asegura que en el barrio de San Juan de Vilanova i la Geltrú están tranquilos, no es una zona conflictiva y se trata de un caso aislado.