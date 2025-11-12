Lugares donde abrir un libro deja de ser un acto solitario para transformarse en algo más

Imagina una tarde en Madrid donde abrir un libro deja de ser un acto solitario para transformarse en una conversación cálida, con una copa de vino, un café de especialidad o una cerveza artesanal en mano. Esa versión del club de lectura ya existe en varios rincones de la ciudad, y aquí te traemos cinco sabores distintos de este cóctel literario, cada uno con su carácter único.

Bardo Café (Arganzuela)

El ambiente relajado del café‑librería se convierte, al menos una vez al mes, en un encuentro literario. En Bardo a partir de las 19 h al menos una vez al mes se transforman en club de lectura y, durante el que se puede degustar el café de especialidad, bollos y tartas caseras y vinos naturales del local. Por ejemplo, en una reciente publicación de Instagram, el evento viene etiquetado como LIBROS + VINOS, incluyendo “una copa de vino” con la entrada. Aquí, leer deja de ser una actividad individual y se convierte en un ritual compartido, donde la bebida acompaña la conversación y el análisis literario.

Cafebrería ad Hoc (Argüelles)

Una librería‑cafetería que ofrece club de lectura y un ambiente ideal para tardes con libro y copa. En su web se explicita que convocan el “Club de Lectura para chicos y chicas curiosos”. Más allá de eso, este emplazamiento se describe como una cafetería con sillas, vino, cerveza e incluso tartas caseras, a precios moderados. Tanto es así que un buen vino o una cerveza desde 2,90€ o una copa de vino 3,60€ se convierten en el telón de fondo para perderse entre libros. Si quieres una tarde en la que lectura y bebida se entrelacen con calma, este es tu sitio ideal.

Tipos Infames (Malasaña)

Esta librería‑enoteca en el barrio de Malasaña articula la lectura con vinos de autor y cervezas artesanas como parte de su identidad. Su página explica que “ofrecen vinos de autor, cervezas artesanas y una amplia gama de actividades: presentaciones de libros, catas de vino, exposiciones, talleres…”. Además, figura en distintas reseñas como uno de los “sitios perfectos para regalarse al ritual de tomarse el tiempo de elegir y hojear libros mientras tomas un café” o un vino. En Malasaña, aunque informal, la propuesta es elegante: lectura, bebida y conversación.

Espacio Late (Malasaña)

En el corazón de la Gran Vía‑Malasaña aparece este local que mezcla cafetería‑librería‑club, y en el que se destaca la existencia de un “club de lectura con el fin de crear una comunidad en torno al vino y al café del local”. Presentado como “punto de encuentro para los amantes de los libros de no‑ficción”, cuenta con una atmosfera tranquila y con bebidas para acompañar la conversación literaria. Su propuesta resulta perfecta para tardes creativas, más que meramente consumistas.

La Plaza de Poe (C/ Alcalá)

Aunque es más “club de lectura maridado con vino” que con cerveza artesanal, no podía faltar. En su blog explican que organizan “CATAS literarias y encuentros” donde “leemos, debatimos y siempre lo hacemos degustando un buen vino que hemos seleccionado especialmente para la ocasión.” La combinación de lectura compartida y copa hace que la experiencia sea más sofisticada, ideal para quienes buscan un entorno cuidado y literario con una copa bien seleccionada.

Cada uno de estos cinco espacios transforma la experiencia de leer en Madrid. Ya no es solo sentarse a pasar páginas, sino entablar conversación con desconocidos hoy amigos, sostener el vaso entre manos mientras la historia permanece viva en la mesa, intercambiar impresiones y hacer de la lectura un plan social. No importa si prefieres café-suave, copa de vino o una cerveza artesana, lo importante es compartir palabras, ideas y momentos.

Además, si te animas, intenta llegar un poco antes de la hora señalada, ya que muchos clubes son de aforo limitado, se llenan por inscripción o incluso tienen lista de espera. Lleva tu propio ejemplar o adquiere el que propone el club, relájate y deja que la bebida acompañe tu lectura. Esa tarde perfecta en Madrid comienza con un libro y una copa en mano.