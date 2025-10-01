Un okupa agresivo y violento, asegura ser vulnerable aunque lleva ropa, coches y relojes de lujo

El propietario de una vivienda okupada está viviendo un auténtico infierno. No puede acceder a su vivienda y encima ha recibido varias agresiones e incluso un mordisco por parte del inquilino de su casa. Además, no es el típico okupa, sino que se pasea con Marbella con vehículos de alta gama y según ha podido conocer el programa tiene otras residencias.

En un vídeo grabado por Rafa, el propietario, se puede ver cómo en el garaje de la finca, él le suplica a su okupa que se vaya: "Te lo ruego, vete de mi casa". Sin embargo, lejos de alguna solución solo ha conseguido llevarse varias agresiones y que el okupa se enfrente a él siempre que lo ve por los alrededores. Este inquiokupa se ha negado a abandonar la vivienda y se ha declarado vulnerable, algo que contrasta con lo que tiene en su garaje, varios vehículos de alta gama como un Aston Martin y un Mercedes.

Hablamos con Rafa, el propietario

Un equipo del programa ha conseguido contactar con el dueño de la vivienda, que nos explica en directo la complicada situación que vive a diario: "Son amenazas todos los días en mi trabajo, en mi casa y ya no puedo más".

Así mismo, Rafa nos confesaba, que lo peor fue una agresión que recibió en la puerta de su piso: "Me di cuenta que estaba cambiando la cerradura y me acerqué a recriminárselo y en ese momento se abalanzó sobre mí y me dio un mordisco en el hombro".

Por otro lado, el propietario de la vivienda explica, que este okupa dice que la casa es suya porque parecer ser que la compró en el año 2019, pero que fue desahuciado en el año 2021: "No para de decir que la casa es suya e incluso me la ha intentado comprar, pero bajo coacciones porque me tiene denunciado por amenazarle".