Esta semana se ha revelado un alarmante estudio que indica que más del 40% de las muertes por cáncer se deben a factores evitables, entre los que se incluyen el consumo de tabaco, alcohol, contaminación ambiental y, en un fenómeno creciente, la mala alimentación. Mientras factores como el tabaco son bien conocidos, la influencia de la dieta en el desarrollo de cáncer es un aspecto que sigue suscitando preocupación, especialmente en lo relacionado con los alimentos ultraprocesados, informa Cecilia Encinas.

La introducción masiva de estos productos, en detrimento de una dieta más equilibrada como la mediterránea, coincide con un aumento alarmante de casos de cáncer de colon y gástrico, especialmente entre los jóvenes menores de 50 años. De hecho, aquellos que consumen ultraprocesados tienen un 26% más de probabilidades de desarrollar cáncer de colon.

Los ultraprocesados afectan directamente a nuestra salud

Los alimentos ultraprocesados, que incluyen productos como las pizzas, la bollería industrial y las bebidas azucaradas, tienen efectos perjudiciales no solo en la salud general, sino también sobre nuestra microbiota intestinal y mucosas, componentes esenciales para el buen funcionamiento del sistema digestivo y la prevención de enfermedades. Además, el consumo de estos productos está estrechamente relacionado con el aumento de la obesidad, un factor de riesgo clave para diversos tipos de cáncer.

A pesar de estas evidencias, más de la mitad de los españoles no sabe identificar qué alimentos son ultraprocesados. Según los expertos, es fundamental optar por productos naturales y leer atentamente las etiquetas de los alimentos, ya que, si no se toman medidas para cambiar estos hábitos nutricionales, se estima que para el año 2050 la mala alimentación podría ser responsable de un aumento del 60% de los casos de cáncer.

Tendencia de consumo en España, un cambio preocupante

En las últimas dos décadas, el consumo de productos ultraprocesados ha aumentado considerablemente en España. Desde principios de siglo, el consumo de bollería ha crecido un 10%, mientras que el de pizza se ha multiplicado por 2,5 veces. Por otro lado, el consumo de pan recién hecho ha descendido drásticamente, de 46,4 a 22 kilos anuales por persona, mientras que el pan industrial ha aumentado en un 57% en el mismo período. Las bebidas azucaradas, en cambio, han experimentado una disminución del 21% en los últimos diez años, según datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación.

A nivel europeo, un informe del Departamento de Salud Pública de Amberes (Bélgica), publicado en 2020, comparó el consumo de ultraprocesados en diferentes países. España se encuentra por debajo de la media europea, con un 23% de la ingesta de alimentos y bebidas proveniente de productos ultraprocesados, mientras que la media europea se sitúa en 24,8%. Los países con menores tasas de consumo de estos productos son Italia y varios países del Este de Europa, mientras que Suecia y el Reino Unido lideran la tabla con un consumo superior al 40%.

El desconocimiento de los ciudadanos

El desconocimiento sobre qué alimentos se consideran ultraprocesados es otro de los factores clave en este aumento. Un 58,3% de los españoles no sabe identificar estos productos en su dieta, y un 30% desconoce el significado exacto del término "ultraprocesado". La falta de información sobre los efectos de estos productos en la salud hace aún más urgente la necesidad de campañas educativas sobre nutrición y hábitos alimenticios saludables.

En conclusión, la creciente prevalencia de alimentos ultraprocesados en las dietas de los españoles es un factor determinante en el aumento de casos de cáncer, especialmente en jóvenes. Para reducir los riesgos, los expertos recomiendan adoptar hábitos alimenticios más saludables, priorizando los productos naturales y evitando los alimentos ultraprocesados. Si no se toman medidas, las proyecciones para el futuro son preocupantes, y el impacto en la salud pública podría ser irreversible.