El aviso de la Policía Local de Santa Fe, en Granada, no ha sentado bien entre los vecinos

GranadaSalir a 'sentarse a la fresca' es una costumbre muy arraigada en todo el país. Los vecinos, muchas veces las mujeres de mayor edad, sacan sus sillas a la calle y se juntan para charlar cuando el sol ya no aprieta tanto las noches de verano. La Policía Local de Santa Fe, Granada, ha lanzado un aviso con el que recuerda que el uso de la vía pública está regulado y que sacar mobiliario a la puerta de las casas podrá ser sancionado si no cumple con las normativas de convivencia. La polémica, informan Ana Martín y Manel Sosa en el vídeo, se ha extendido por todo el pueblo y ha llegado a las redes sociales.

Es llegar el calor y las noches tropicales y en zonas rurales del sur se repite la imagen. Personas, en el imaginario social, personas mayores, sacan sus sillas blancas a la calle para charlar en semicírculo. La mejor prueba de esta tradición es el vivo relato de las mas ancianas. "Toda la vida me he sentado en la puerta de mi casa", afirma una vecina mientras otra argumenta que "tomar el fresco es lo mejor que hay".

La Policía Local aboga por una regulación y muchos defienden la costumbre

En la localidad granadina ha saltado la polémica tras una publicación de la Policía Local donde recuerdan a los ciudadanos que la calle está regulada y que, si los agentes piden retirar las sillas, hay que obedecerles. Pero, para muchos, la prohibición es exagerada: "No creo que moleste tanto que se sienten los vecinos".

El post en la red social 'X' (Twitter) no ha sentado nada bien en un pueblo donde estar 'a la fresca' es algo que llevan haciendo desde siempre. "Esto es lo que más nos gusta, nos juntamos y nos ponemos a charlar", bromea una vecina. Otra mujer va más allá y asegura que "es una terapia" entre amigas. Para ellas es el plan más esperado en unos veranos que se hacen muy largos.

Pero este corrillo, no a todos convence, y algunos se muestran más comprensivos con las posibles causas del tuit. "Habrán llegado quejas de los coches que no pueden pasar", elucubra un vecino mientras que otra apunta que será "por el ruido", que las quejas vendrán "de los que no pueden dormir".

En Albuixec, València, ya se regula

La costumbre ya se está regulando en muchos otros sitios. Es el caso de Albuixec, en València. Allí el ayuntamiento ha tomado medidas para evitar que las calles queden cortadas con mesas y sillas. En la localidad, una vecina se muestra conciliadora y afirma que "se tiene que regular" para que todos los estilos de vida puedan compaginarse.

Prohibiciones aparte, el debate ha escapado del municipio y ha llegado a toda España a través de las redes. Muchos defienden el carácter cultural del gesto y argumentan que “tomar el fresco” es algo muy nuestro, de antaño, y que seguirá existiendo toda la vida, siempre con respeto al sueño y al paso de los demás.