Miguel Barroso 30 MAY 2025 - 13:09h.

Una bala perdida de una reyerta entre clanes se llevó la vida de la pequeña Camelia, hija de Iván y Alba: balística confirma que pertenece a 'Los Loletes'

El padre de la niña fallecida por una bala perdida durante una reyerta en Plasencia, a sus presuntos asesinos: "Se lo voy a hacer yo a ellos"

Una bala perdida mató a una niña de dos años, que nada tenía que ver con el suceso, durante una brutal reyerta entre dos clanes de familias en un barrio de Plasencia. Iván, el padre de la bebé fallecida, entró a nuestro programa para advertir que como 'Los Loletes' salieran de prisión, él mismo se iba a encargar de ellos.

La madre de la pequeña, tardó unos días más en entrar en el programa y denunciar lo ocurrido porque estaba muy afectada. Pero consiguió coger las suficientes fuerzas como para pedir justicia por la muerte de su hija: "Quiero que se pudran en la cárcel", apuntaba. Además, al mismo tiempo, Alba aseguraba, que si los dejan libres va a haber más muertes: "Tengo miedo que vengan aquí otra vez y maten a mi niño. Quiero que los culpables de la muerte de mi niña lo paguen".

Sobre el momento del disparo que recibió Camelia, Alba explicaba en detalle cómo sucedió todo: "Estaba en la calle con mi hija comprándole una chocolatina y de repente comenzamos a escuchar tiros, la agarré, nos escondimos y es cuando me di cuenta que tenía una herida en la cabeza".

Hablamos con el padre de la niña cuando se cumplen dos meses de la fatídica muerte

Justo cuando se cumplen dos meses del trágico suceso, balística ha confirmado que las balas de nueve milímetros de 'Los Loletes' fueron los que acabaron con la vida de Camelia. Iván, al enterarse, arremetía muy cabreado y destrozado contra el clan: "Lo digo muy claro y muy alto, pertenecía al 'Nano' que tenía el arma de un policía", decía.

Además, Iván se muestra harto de las amenazas que recibe a diario: "Todo va a ir a la policía porque ya no aguanto más de tanta amenaza y tanta historia, quiero que me dejéis en paz". Acto seguido, se dirigía a 'Los Loletes' de nuevo y lanzaba un planteamiento: "¿Por qué estáis presos y 'Los Hilarios' no?" será por algo ¿no? Vosotros sois los que habéis matado a una niña de 2 años", apuntaba.