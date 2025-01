"Me parece sorprendente que se tenga que decir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si va una persona a denunciar, en este caso una mujer, escúchenla. Es una víctima. Por mi experiencia, no solo no es así, sino que hay un número alarmante de víctimas que no pueden cursar sus denuncias porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las disuaden", ha comentado Cristina Fallarás en 'Todo es mentira'.