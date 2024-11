Dormir en el suelo de casa, la dura realidad de María Elvira tras la DANA: "No sé de dónde saco las fuerzas"

María Elvira es una mujer de 80 años que duerme en el suelo de su casa desde que el agua arrasó con todo. Según informa Marta Lilao, la riada acabó con todos los muebles de su vivienda y la ha dejado inhabitable. “Yo no sé de dónde saco la fuerza, no lo sé”, confiesa ella con lágrimas en los ojos.

María Elvira enseña lo que queda de su casa tras el paso de la DANA. Desde entonces, ella duerme en el suelo, encima de dos mantas: “Ayer vinieron los vecinos y me dijeron que no podía vivir así. Les respondí que no tengo otra cosa. Me comentaron que había que movilizar esto y traer un colchón para que pueda dormir en condiciones”, recuerda.