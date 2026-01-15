El presentador se muestra preocupado en 'En boca de todos': "Es de una gravedad tremenda"

Las imágenes del enfrentamiento entre la madre de dos presuntos pederastas y los padres de los menores acosados

Compartir







Unas imágenes tremendas han causado gran impacto en el plató de ‘En boca de todos’. En ellas, se ve a un niño de once años, acompañado por su padre, disparando un arma contra una diana colocada en su propio jardín.

Los vecinos denuncian que están habituados a escuchar disparos y uno de ellos ha querido intervenir en nuestro programa para hacer una denuncia pública. Declara que la casa está a tan solo veinte metros de una autovía y que esos disparos podrían acabar en tragedia algún día.

Por si fuera poco con los disparos, el padre comparte las imágenes del menor de edad empuñando el arma en redes sociales y presume de ello. Algo que ha dejado en shock al presentador, que no ha tardado en mostrar su preocupación por este caso.

“Hago un llamamiento a la Policía Nacional”, decía el presentador, mientras uno de los vecinos contaba los disparos que se escuchan cada día desde su casa. “Me voy a preocupar de llamar a la Policía”, decía Nacho Abad, que añadía: “Vamos a poner todos los mecanismos en marcha ahora mismo (..) Esto es de una gravedad tremenda”.