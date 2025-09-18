Horizonte 18 SEP 2025 - 23:51h.

La escritora, simpatizante histórica de la causa palestina, narra en 'Horizonte' cómo vivió los disturbios que obligaron a suspender la última etapa en Madrid

La suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid marcó un hito inesperado: por primera vez, una de las grandes competiciones deportivas del país quedó paralizada por disturbios. Lo que comenzó como una convocatoria de protesta en apoyo a la causa palestina terminó derivando en un escenario de violencia organizada, con barricadas improvisadas, lanzamiento de piedras y el asalto directo al pódium instalado en el Paseo del Prado.

El impacto internacional ha sido inmediato, con imágenes que contrastan con la imagen de una Vuelta hasta ahora vista como un escaparate deportivo y festivo.

“No era una protesta pacífica, estaba organizadísimo”

Una de las voces que ha querido dar su testimonio en ‘Horizonte’ ha sido la de la escritora Lucía Etxebarria, testigo directo de los altercados. “Yo iba a ver la Vuelta, inocente de mí, y me encontré con la Mundial”, relataba. Lo que vio, asegura, no fue una concentración pacífica, sino una acción perfectamente planificada: personas que portaban piedras en sus mochilas, que levantaban vallas de hierro para formar barricadas y que, incluso, portaban un hacha con la que destrozaron parte del pódium.

“Su obsesión era cargarse el pódium; pensé que lo iban a quemar”, contaba con visible inquietud. A su alrededor, el caos: niños llorando, personas sufriendo ataques de ansiedad y un ambiente que recordó a la autora a la violencia callejera que vivió en Bilbao durante los años 80.

El testimonio de Etxebarria tiene un matiz especialmente revelador: se declara simpatizante histórica de la causa palestina, vinculada en el pasado a la figura de Yasser Arafat y al movimiento Fatah. Sin embargo, lo presenciado en Madrid le resultó inasumible. “Esto no era una protesta pacífica de ninguna manera. Estaba organizadísimo, sincronizado”, advertía.

Subrayaba además que no se puede hablar de “la causa palestina” como algo unitario, diferenciando a Fatah de Hamás, al que considera una dictadura enquistada en Gaza desde hace más de dos décadas.