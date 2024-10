Dani Martínez cuenta por primera vez la embarazosa situación que vivió al darse el primer beso

Cuando llegó el momento de darse el beso le pasó un 'tierra, trágame' en toda regla: "La tensión del beso se acaba y según me quito se escucha un pedo, fui yo. Mari Mar dijo: 'joder' y mi manera de salir del paso con 12 años dije: "Es que antes he estado jugando con mi amigo Rodri a ver quién se tiraba antes un pedo y he estado tragando aire' y le digo: 'dile que he ganado yo".