La respuesta de una concursante después de llamar a su hija: "Te quiero igual, pero me debes 1.000 euros"

Xuso Jones recorre Albacete en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. De pronto, el presentador se fijaba en la elegancia de una señora y comentaba: "Madre mía, no te falta detalle". En ese momento, le ofrecía concursar y optar a ganar 50.000 euros y esta viandante, Maribel, aceptaba jugar a 'Lo sabe, no lo sabe'.