¡Notición en directo! Dos hermanos participan juntos y él desvela algo que nadie sabía: "¡Y me entero aquí!"

"¡Y me lo dice aquí! ¡Que se casa!", ha reaccionado Elisa muy emocionada. "¡Y lo suelta así! Me he quedado muerta", ha añadido. Por su parte, Xuso Jones no ha dudado en bromear y sacar a relucir el humor que le caracteriza: "A ver si tienen también un hijo y no te has enterado, Elisa".