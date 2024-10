La desconfianza de la mujer de un concursante al escuchar a Xuso Jones: "¿Puedo hablar con mi marido?"

Por las calles de Valencia, Xuso Jones se ha encontrado desayunando a dos hermanos, Iñaki y César, que aceptaban la propuesta del presentador de participar en 'Lo sabe, no lo sabe', el concurso de preguntas y respuestas de Cuatro.

En ese momento, los hermanos sevillanos debían tomar la difícil decisión de buscar una persona que no supiera la respuesta y César decidía llamar a su mujer: "No lo va a saber, no es mucho de películas de Disney".