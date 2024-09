El surrealista y divertido momentazo de Xuso Jones y una concursante: ''¿Quién es esa señora?

''¡Hola, Jenny!'', gritaba una mujer que paseaba por la calle y Jenny contestaba de manera muy efusiva: ''¡Hola!'', pero acto seguido se percataba de que no sabía quien era la mujer que le había saludado como si le conociese de toda la vida. ''No sé quién es'', confesaba y Xuso Jones no podía evitar reírse ante la situación tan surrealista. ''Es guiri'', continuaba pensando ella. ''Entonces, ¿por qué la has saludado tan efusiva? A lo mejor era tu vecina'', le preguntaba Xuso, entre carcajadas.