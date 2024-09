La alocada idea de una participante desesperada provoca la risa de Xuso Jones: "¿Alguien que esté conduciendo podemos?"

Una pareja de gallegos de A Coruña que estaban veraneando en Málaga han sido interrumpidos mientras iban a la playa de El Palo por Xuso Jones para jugar a 'Lo sabe, no lo sabe'. Las oportunidades que se presentan en la vida no hay que desaprovecharlas y Marta y José no han querido dejar pasar esta oportunidad para ganar algo de dinero.