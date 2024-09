¿Eres fan de los Beatles? La pregunta con la que dos hermanas canarias han sumado 1.000 euros y van a poder irse a Egipto

Yessica y Cristina son dos hermanas canarias que lo han dado absolutamente todo en 'Lo sabe, no lo sabe'. Xuso Jones se las encontraba en medio de la Plaza del Obradoiro (Santiago de Compostela), recién llegadas de hacer el Camino de Santiago, y no rechazaban la oferta de participar en el concurso de Cuatro. Y no solo eso, si no que han derrochado felicidad y sentido del humor a lo largo de toda su participación.