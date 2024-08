La reacción de Pia tras usar el comodín y no acertar la pregunta hace partirse de risa a Xuso Jones: "Esta es tonta"

Pía ha sido una de las concursantes que ha participado en la última entrega de 'Lo sabe, no lo sabe'. ¡Y no ha podido hacerlo mejor! Lo ha intentado de todas las maneras, pero iba a perder todo el bote acumulado después de que la última respuesta la acertaran (respuesta que deberían no haberla sabido). Pero si hay algo que nos ha dejado Pía son momentazos de todos los colores.