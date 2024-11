Entrambasaguas desvela un mensaje que le llega en directo de alguien "muy próximo" a Pedro Sánchez: "Ha ocupado altos puestos en el PSOE"

"Me vas a permitir que lea o explique un mensaje importante...", señalaba Alejandro Entrambasaguas. Tras la publicidad, el periodista se lanzaba a contar ese mensaje que le había llegado al teléfono móvil en pleno directo del programa y que procedía de alguien muy importante del PSOE: "Estaba viendo el teléfono viendo las novedades que nos llegaban y de repente me he llevado una sorpresa. Me ha escrito una persona que nos está viendo...".