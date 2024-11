Los colaboradores opinan tras las acusaciones de Aldama: "Es el comienzo del final del Gobierno de Pedro Sánchez"

"No me cabe ninguna duda de que al menos gran parte de lo que hoy ha contado en la Audiencia Nacional es cierto. La declaración ha sido voluntaria y me consta que tiene pruebas de gran parte de lo que ha contado. Es el nexo conductor que une todas las tramas de corrupción", aseguraba el periodista del periódico 'El Debate'. "Creo que es el comienzo del final del Gobierno de Pedro Sánchez", destacaba.