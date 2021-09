En el momento que David ha visto a María cruzar la puerta ha sentido algo especial y no ha dudado en decirle a Lidia que había acertado de pleno “Tengo el corazón a mil y hasta los bellos se me han puesto de punta cuando la he visto entrar por la puerta”. Todavía no había articulado palabra pero acababa de encontrar a la mujer que estaba buscando.