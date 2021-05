Aunque los dos han tenido una conversación fluida durante toda la cita, lo cierto es que Manuel y Camino no han tenido muchas cosas en común. Él es un hombre al que le encanta hacer las tareas de la casa (lavar, planchar y fregar), mientras que Camino es una mujer "más de acción".

Además, a ella no le gustan los pelos de los animales y Manuel tiene una perrita, de la que ha hech una broma un tanto macabra al saber que su cita no la aceptaría: "La tendré que sacrificar".

Cuando los dos han llegado a la sala de la decisión final, él se ha mostrado dispuesto a tener una segunda cita, pero ella le ha dicho claramente que no, porque cree que son personas "muy diferentes" que no iban a congeniar en una relación. Es entonces cuando Manuel se ha enfadado y le ha dicho a Camino que no "ha pillado su personalidad".