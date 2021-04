'First Dates' (22/04/2021), programa completo HD

El restaurante del amor vuelve a recibir a una nueva tanda de solteros, entre los que se encuentran Iciar, una joven muy pizpireta con las ideas muy claras. Quiere un hombre que se parezca a su gato y que no sea vasco. Esta última petición ha provocado una reacción en Carlos Sobera, que no ha podido ocultar su asombro.

Pero eso no es todo. Además de Iciar, Aurora y Félix han tenido su cita más madura. Un encuentro en el que no han faltado las confesiones. En plena cena, el comensal no ha dudado en sincerarse con ella y decirle la enfermedad que padece.