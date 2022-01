Reyes no quiere a nadie que la amarre y es de las que piensa que mejor sola que mal acompañada. Francisco, por su parte, no es de relaciones largas y es muy familiar. Reyes no tiene un pelo de cariñosa y no le gusta que le toque la gente, y Francisco, él es tierno y cariñoso. A primera vista, parecen agua y aceite, pero con el amos nunca se sabe.