Joe, un artista que no lo ha tenido fácil a la hora de encontrar gente con sus mismos gustos, llega al restaurante de 'First dates' dispuesto a romper con esa racha. Al otro lado de la mesa tendrá a Kilian, una persona no binaria de sexualidad abierta, que además le regalará una peculiar actuación. Pero, ¿lograrán cuajar sus particulares personalidades?