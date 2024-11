First Dates | Programa, en vídeo (12/11/24)

Pedro es empresario, modelo e influencer y luce con orgullo su banda de Mister Global Murcia +40. Noelia es taquillera en una discoteca, tiene las ideas muy claras y también es murciana. Pero lejos de sentirse conectados por sus orígenes, las chispas entre ambos no tardarán en surgir... y no precisamente de las amorosas. Pero como los caminos del amor son inescrutables y en 'First Dates' todo puede pasar, mejor ver su cita hasta el final para ver qué pasa entre ellos.