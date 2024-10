La filofobia define a una persona que tiene miedo a enamorarse y a ser amado, pero el restaurante recibe esta noche a filomaniáticos. Son personas que no temen enfrentarse a cosas nuevas, como Anne, que tiene su primera cita con una mujer. Su cita, Laura, es muy sensible y asegura que llora a la mínima. Por su parte, Sergio se apunta a 'First Dates' por si llega la persona que lleva años buscando.