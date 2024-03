First Dates | Programa, en vídeo (25/03/2024)

Esta no es la primera vez que Blanca recurre a 'First Dates' para encontrar el amor. Lleva viuda ya cinco años y medio y no tira la toalla de volver a enamorarse. Con sus siete hijos bien 'colocados' lo que quiere encontrar es un compañero de vida con la que compartir del día a día y ser feliz. Y por ganas no va a ser. Su cita será con Juan, un exaprendiz de novillero vivido, pero que nunca ha estado casado. Pícaro y 'echao p'alante' no dudará en sacar todo su armamento de seducción para conseguir salir de la mano de Blanca.