Un soltero desvela un oscuro secreto sobre su pasado sentimental: "Me lié con la novia de un amigo"

"Me he quedado muy sorprendido porque no me esperaba una chica así, pero no me ha disgustado"; detalla Carlos al programa. Sin embargo, Lucía no se lleva una muy buena impresión por parte del community mánager, puesto que a ella no le atraen los chicos con el pelo largo: "Yo vine aquí y me dije por favor que no sea calvo. Pero, un extremo es que no sea calvo y el otro que me venga con la melena hasta aquí".