La soltera Alec cuenta cómo inició su transición a los 17 años: "No me sentía cómoda..."

"Yo hice una transición a partir de los 17 años. Me identifiqué como una persona trans masculina y, después de hacer varios cambios en mi físico llegué a la conclusión de que tampoco me sentía a gusto. No me sentía cómoda con esa feminidad impuesta, pero tampoco me sentía con esa masculinidad. Entonces, tuve la suerte de vivir a la ciudad. Al final de muchos vaivenes y muchos dolores de cabeza, decidí identificarme como una persona no binaria", se sincera Alec a las cámaras de 'First Dates'.