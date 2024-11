Víctor, un soltero francés muy orgulloso de la gastronomía de su país: "Mejor que en España"

"No ligo especialmente por mi acento. Voy siendo yo 100% natural. Sí es verdad que luego no lo puedo esconder porque soy francés, pero no lo uso como arma para ligar", cuenta el soltero a las cámaras de 'First Dates'. Además, Víctor cuenta al presentador que ya ha tenido varias parejas en España y le falta mantener una relación en pareja con una española.