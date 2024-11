Salvador y Belén, una de las citas con más conexión en 'First Dates': estaban predestinados desde el primer momento

Belén, una auxiliar de enfermería malagueña y de 64 años, es la siguiente soltera en visitar el restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue enamorarse de la persona con la que la van a emparejar durante la noche. Es muy aventurera y, a diferencia de otros, no teme a "hacer cosas" propias de gente que no es de su edad.