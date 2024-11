Un soltero le hace una foto a su cita en medio de la cena para guardarlo como recuerdo: "Me hacía ilusión..."

Damián se ve reflejado en Bertín Osborne: "Bertín es muy campechano y yo también lo soy... él me gana en todo. Pero es el hombre prototipo en el que me veo. Olé". Además, en cuanto conoce por primera vez a su cita, se queda prendado de Àngels: "Me ha causado muy buena impresión. Porque, solo verla, su mirada, su sonrisa, que yo esto lo valoro mucho... Ya mis ojos me han transmitido algo que me ha gustado".