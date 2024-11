Diego, el soltero que más tiempo puede aguantar manteniendo sexo: "Doce horas fácilmente"

En cuanto se presentan, parece que a Diego le ha cautivado su cita: "Me ha llamado la atención. La verdad que es atractiva físicamente y, además, la he visto con mucha elegancia femenina por su forma de andar". Y, por parte de Lola, también le ha llamado la atención al comercial, sobre todo, su estilo: "No le esperaba con el pelo largo. No me solía gustar mucho a mí. La verdad que me gusta el pelo y es alto. Me gusta".