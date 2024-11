La sesión de striptease más caliente de todo 'First Dates': finalizó con un beso apasionante

Lorena, una dependienta cordobesa de 25 años será la cita de Adrián. Una chica que le encanta "sentirse observada" y que adora "gustar a todo el mundo". En cuanto la soltera entra por la puerta del restaurante, tanto Adrián como la soltera se han quedado impresionados el uno para el otro. "Cuando lo he visto, me he dicho "por favor, pero este chico tan guapo, tan fuerte... ¿De dónde ha salido?" Me estaba esperando a mí, por favor", cuenta a las cámaras del programa.