Un soltero, muy desenfrenado con su cita: "Me gustaría verla totalmente desnuda"

La cena se pone más caliente en cuanto Marco empieza a jugar con el rasca de 'First Dates'. Marco pregunta a su cita cuántas veces podría tener sexo en una misma noche y, por parte de Hilary, no tiene ningún problema. "Yo me puedo desmayar que puedo seguir, eh. Eso sigue funcionando. Tú tranquila", cuenta muy pícaro Marco a la soltera. "Sinceramente, me gustaría verla totalmente desnuda", desvela el soltero a las cámaras de 'First Dates'.