La confesión más sorprendente de una soltera sobre su exmarido: "Nos llevábamos más de 20 años"

Margarita, una enfermera jubilada de 69 años y de Barcelona, es la siguiente en pasar por el restaurante del amor de 'First Dates'. Se considera una persona muy solidaria y que ha conocido muchas culturas. Así lo explica a las cámaras del programa: "Yo, con 50 euros no veo una cena, veo un saco de arroz y una garrafa de aceite. Entonces, para mí coger 50 euros y cenar, yo no lo puedo hacer. No me lo paso bien porque sé que esto es comida para mucha gente".