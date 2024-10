A Enith la pandemia le cambió la vida. Fue a raíz del confinamiento que decidió a comenzar su transición. "Siempre me sentí diferente y que estaba debajo del agua y no podía salir. En la pandemia hice un click", explicaba en su llegada al restaurante de 'First dates'. Allí ha conocido a Fernando, un hombre que no tenía ningún problema con ello.