Los mejores momentos de Carlos Sobera en 'First Dates': risas, carcajadas y lágrimas de emoción

Carlos Sobera se ha convertido en el buque insignia de 'First Dates'. Su carisma, su sentido del humor, sus ocurrencias y cómo interactúa con nuestros solteros, le han situado como un integrante fundamental del programa. ¿Qué sería de 'First Dates' sin Carlos Sobera? no lo sabemos, ni queremos saberlo, pero seguro que no sería lo mismo.